Анастасия Волочкова предстала в необычном виде – с короткими распущенными уложенными волосами и челкой. Многочисленные подписчики пришли к выводу, что так скандально известная балерина выглядит гораздо моложе.

Анастасия Волочкова предстала в необычном виде – с короткими распущенными уложенными волосами и челкой. Многочисленные подписчики пришли к выводу, что так скандально известная балерина выглядит гораздо моложе.Свой стиль и образ не меняет годами. Гладко зачесанные назад и убранные в тугой низкий пучок светлые волосы, головокружительное декольте, роскошный шпагат, белые розы, – все это давно стало визитной карточкой скандально известной балерины. Впрочем, с недавних пор артистка решила вдохнуть свежую струю в свой образ и стала демонстрировать длинные локоны. Которые, однако, часто убирала в пучок или низкий хвост.Сейчас же эффектная танцовщица избавилась от нарощенных прядей и предстала с короткой стрижкой. "Мои оставшиеся после наращивания три волосины😂 вроде отрастают и приобретают форму. Как вам такая укладка?🐥(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – обратилась к многочисленным подписчикам Волочкова.Обычно балерина подвергается жесточайшей критике со стороны пользователей. причем многие из них носят откровенно оскорбительный характер. Но в этот раз многие похвалили преобразившуюся Анастасию, а кто-то счел. что она даже помолодела. "Обновление супер!", "Анастасия! Волосы уложены хорошо! Веение нового образа! Здорово!", "Вам очень хорошо", "Анастасия, вам очень хорошо. Даже на мой взгляд лучше, чем когда вы убирает волосы", "Очень здорово. Наконец что-то поменяли. Такой объем", "С челкой класс...", "Очень вам идет! Вы классно выглядите! Сбросили лет 10 сразу👍" – рассыпались в комплиментах подписчики.Впрочем, не обошлось и без негативных отзывов. Однако на все плохие слова ответила так: "Люди, которые пишут мне гадости. Вы тратите на это столько времени, такие усилия прикладываете. Потратьте его на что-то полезное: займитесь спортом, встретьтесь с друзьями, поработайте, навестите родителей, проведите время с детьми, обнимите любимых. Гневя и осуждая, вы проживаете не свою, а чужую жизнь. А она у нас одна и тратить ее на злые мысли и действия просто глупо. Из-за этого портится внешний вид и рушится внутренний мир".