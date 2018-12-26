Сегодня гостем программы Судьба человека телеканала Россия 1 стала Виктория Тарасова. Артистка дала откровенное интервью Борису Корчевникову.

Сегодня гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия1" стала Виктория Тарасова. Артистка дала откровенное интервью БорисуКорчевникову.Виктория Тарасова полюбилась зрителям благодаря роли Ирины Зиминойв сериале "Глухарь". За время работы в теленовелле артистка, по ее словам, сросласьс образом женщины-подполковника. Знаменитость отметила, что также, как и ее героиняобладает твердым характером.Тарасова признается, что ее личная жизнь складывалась непросто.Первого мужчину, с которым были серьезные намерения на дальнейшую жизнь, увелаподруга. Артистка приютила приятельницу в собственной квартире, в благодарностьта соблазнила ее возлюбленного.В середине 90-х она познакомилась с предпринимателемМихаилом Гуменом. Спустя время артистка стала его женой. Когда Виктория была напоследних месяцах беременности, муж потерял к ней интерес и предложил пожитьотдельно. Брак распался."Меня всегда привлекали мужские поступки, у нас быстро всезакрутилось, а вскоре я узнала, что беременна. Он очень хотел ребенка и былсчастлив, а на меня это все свалилось неожиданно. Я отодвинула карьеру, напервом месте у меня стояла семья. Начались трудности, наверно, он не был готовк семейной жизни, да и беременность у меня очень сложная была", – рассказалазвезда.Артистка сообщила, что самая "ужасная" черта, которую она"ненавидит в себе", – это терпение. "Я до сих пор готова прощатьи принимать, находить оправдания любому поступку", – признается Тарасова.Беременная артисткаосталась совсем одна. "Я очень тяжело рожала, из-за того, что я испытала шок, ямучилась 12 часов. Я слышала, что у ребенка отказывает сердце, его срочно настол. К счастью, нас спасли. Мало что помню, но сообщила мужу, что у негородился сын", – рассказала знаменитость. По словам Виктории, муж не проводил еев роддом, и не забрал после выписки.Тарасова хотела, чтобы сын поддерживал отношения с отцом, однакоМихаила ребенок не интересовал, мужчина даже не помогал материально. Артистка отметила, что все испытания пошли ей на пользу – закалили характер.