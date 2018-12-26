Сегодня гостем программы Судьба человека телеканала Россия
1 стала Виктория Тарасова. Артистка дала откровенное интервью Борису
Корчевникову.
Сегодня гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия
1" стала Виктория Тарасова. Артистка дала откровенное интервью Борису
Корчевникову.
Виктория Тарасова полюбилась зрителям благодаря роли Ирины Зиминой
в сериале "Глухарь". За время работы в теленовелле артистка, по ее словам, срослась
с образом женщины-подполковника. Знаменитость отметила, что также, как и ее героиня
обладает твердым характером.
Тарасова признается, что ее личная жизнь складывалась непросто.
Первого мужчину, с которым были серьезные намерения на дальнейшую жизнь, увела
подруга. Артистка приютила приятельницу в собственной квартире, в благодарность
та соблазнила ее возлюбленного.
В середине 90-х она познакомилась с предпринимателем
Михаилом Гуменом. Спустя время артистка стала его женой. Когда Виктория была на
последних месяцах беременности, муж потерял к ней интерес и предложил пожить
отдельно. Брак распался.
"Меня всегда привлекали мужские поступки, у нас быстро все
закрутилось, а вскоре я узнала, что беременна. Он очень хотел ребенка и был
счастлив, а на меня это все свалилось неожиданно. Я отодвинула карьеру, на
первом месте у меня стояла семья. Начались трудности, наверно, он не был готов
к семейной жизни, да и беременность у меня очень сложная была", – рассказала
звезда.
Артистка сообщила, что самая "ужасная" черта, которую она
"ненавидит в себе", – это терпение. "Я до сих пор готова прощать
и принимать, находить оправдания любому поступку", – признается Тарасова.
Беременная артистка
осталась совсем одна. "Я очень тяжело рожала, из-за того, что я испытала шок, я
мучилась 12 часов. Я слышала, что у ребенка отказывает сердце, его срочно на
стол. К счастью, нас спасли. Мало что помню, но сообщила мужу, что у него
родился сын", – рассказала знаменитость. По словам Виктории, муж не проводил ее
в роддом, и не забрал после выписки.
Тарасова хотела, чтобы сын поддерживал отношения с отцом, однако
Михаила ребенок не интересовал, мужчина даже не помогал материально. Артистка отметила, что все испытания пошли ей на пользу – закалили характер.