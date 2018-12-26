Вице-губернаторы Санкт-Петербурга ушли в отставку. На чиновников пожаловались журналисты во время недавней большой пресс-конференции Владимира Путина.

Вице-губернаторы Санкт-Петербурга ушли в отставку. На чиновников пожаловались журналисты во время недавней большой пресс-конференции Владимира Путина.Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Михаила Мокрецова и Игоря Албина.Имя Албина упомянула 20 декабря во время ежегодной пресс-конференции президента журналистка Алла Андреева. Она пожаловалась Владимиру Путину на ввод недостроенных домов в Петербурге.Игорь с 2014 года отвечал, в частности, за вопросы капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости, архитектуры, градостроительство. Теперь контролем и координацией деятельности этих сфер будет заниматься вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.Михаил Мокрецов занимался вопросами экономического планирования города, финансовой политикой Санкт-Петербурга, бюджетом города. После его отставки деятельностью финансового блока временно займется вице-губернатор Сергей Мовчан.Как отмечает "Фонтанка", разговоры об отставке периодически возникали. Ситуация обострилась осенью 2018-го, после назначения Александра Беглова на должность врио губернатора. Албин получил внушение на предновогоднем заседании городского правительства.Позже чиновник заявил, что готов покинуть свой пост из-за проблем обманутых дольщиков.