В этот понедельник состоялся финал конкурса красоты Мисс Москва -
2018. Первое место заняла 24-летняя Алеся Семеренко. Сразу после
объявления имени победительницы в Сети стали появляться компрометирующие девушку материалы.
В этот понедельник состоялся финал конкурса красоты "Мисс Москва -
2018". Первое место заняла 24-летняя Алеся Семеренко. Сразу после
объявления имени победительницы в Сети стали появляться компрометирующие девушку материалы.
Один из пользователей обвинил Алесю в том, что она предоставляет
эскорт-услуги состоятельным мужчинам из Европы и Азии. По его словам, запросы у девушки совсем немаленькие: она требует от своих клиентов не менее пяти тысяч
долларов. Комментатор уверен, что Семеренко и сейчас находится на содержании у обеспеченного человека, который мог купить ей победу в состязании.
Некоторые подписчики модели в Instagram обратили
внимание на то, что на ее странице публикуется множество фотографий с отдыха в
дорогих странах. Московская студентка вряд ли могла сама заработать деньги на
такие поездки.
Алеся обратилась ко всем недовольным пользователям в
социальных сетях. Девушка не боится критики и относится к ней
спокойно. "Людям, опять же, проще верить в то, во что они хотят верить. Так
было в моей карьере всегда, я уже привыкла. Слухи, интриги, расследования", -
написала она.
Напомним, Алеся Семеренко приехала в столицу из Санкт-Петербурга.
Она работает моделью, ведет блог в Instagram. Девушка учится на
экономическом факультете в московском университете. В прошлом году она приняла
участие в конкурсе "Мисс Россия" и заняла 20-е место.