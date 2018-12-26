В этот понедельник состоялся финал конкурса красоты Мисс Москва - 2018. Первое место заняла 24-летняя Алеся Семеренко. Сразу после объявления имени победительницы в Сети стали появляться компрометирующие девушку материалы.

В этот понедельник состоялся финал конкурса красоты "Мисс Москва -2018". Первое место заняла 24-летняя Алеся Семеренко. Сразу послеобъявления имени победительницы в Сети стали появляться компрометирующие девушку материалы.Один из пользователей обвинил Алесю в том, что она предоставляетэскорт-услуги состоятельным мужчинам из Европы и Азии. По его словам, запросы у девушки совсем немаленькие: она требует от своих клиентов не менее пяти тысячдолларов. Комментатор уверен, что Семеренко и сейчас находится на содержании у обеспеченного человека, который мог купить ей победу в состязании.Некоторые подписчики модели в Instagram обратиливнимание на то, что на ее странице публикуется множество фотографий с отдыха вдорогих странах. Московская студентка вряд ли могла сама заработать деньги натакие поездки.Алеся обратилась ко всем недовольным пользователям всоциальных сетях. Девушка не боится критики и относится к нейспокойно. "Людям, опять же, проще верить в то, во что они хотят верить. Такбыло в моей карьере всегда, я уже привыкла. Слухи, интриги, расследования", -написала она.Напомним, Алеся Семеренко приехала в столицу из Санкт-Петербурга.Она работает моделью, ведет блог в Instagram. Девушка учится наэкономическом факультете в московском университете. В прошлом году она принялаучастие в конкурсе "Мисс Россия" и заняла 20-е место.