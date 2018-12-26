Прошедшие в декабре местные выборы снова подтвердили, что граждане доверяют Единой России. Выдвиженцы партии получили ощутимую поддержку в регионах.

Прошедшие в декабре местныевыборы снова подтвердили, что граждане доверяют "Единой России". Выдвиженцыпартии получили ощутимую поддержку в регионах."Единая Россия"демонстрирует высокие электоральные результаты в межвыборный период. Очередныемуниципальные выборы снова подтвердили, что граждане доверяют партии, отдаваясвои голоса ее выдвиженцам. Такое мнение высказал член высшего совета "ЕР", генеральный директор Агентстваполитических и экономических коммуникацийДмитрий Орлов.Политолог напомнил, что 23 декабря в семи российскихрегионах прошли выборы, на которых были замещены 36 вакантных мандатов. Поитогам голосования кандидаты от "Единой России" получили 29 мандатов, это более80%.В частности, единоросс ВасилийСмолин стал главой Бичурского района в Бурятии, заручились поддержкой и ещечетверо кандидатов от партии, они стали главами сельских поселений республики.На досрочных выборах главы сельского поселения Куть-Ях в ХМАО победила ЛарисаЖильцова, также единороссы выиграли выборы в Якутии.Еще одна кампания прошла 16декабря: в 11-ти регионах замещалось 110 мандатов. По итогам голосованиякандидаты от "Единой России" получили 93 мандата, что составило 85%, подчеркнулОрлов.Выводы очевидны. Граждане доверяют "ЕдинойРоссии", отдают свои голоса выдвиженцам партии. А заявления о том, что "ЕдинаяРоссия" теряет поддержку, по-прежнему далеки от реальности.Единый день голосованияпрошел 9 сентября 2018 года. Он завершил 84 избирательные кампании в 53 регионах.По итогам выборов по партийным спискам в законодательныеорганы власти и на уровне административных центров "Единая Россия" получила48%, по одномандатным избирательным округам – 72% поддержки избирателей.