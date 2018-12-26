Прошедшие в декабре местные
выборы снова подтвердили, что граждане доверяют Единой России. Выдвиженцы
партии получили ощутимую поддержку в регионах.
Прошедшие в декабре местные
выборы снова подтвердили, что граждане доверяют "Единой России". Выдвиженцы
партии получили ощутимую поддержку в регионах.
"Единая Россия"
демонстрирует высокие электоральные результаты в межвыборный период. Очередные
муниципальные выборы снова подтвердили, что граждане доверяют партии, отдавая
свои голоса ее выдвиженцам. Такое мнение высказал член высшего совета "ЕР", генеральный директор Агентства
политических и экономических коммуникаций
Дмитрий Орлов.
Политолог напомнил, что 23 декабря в семи российских
регионах прошли выборы, на которых были замещены 36 вакантных мандатов. По
итогам голосования кандидаты от "Единой России" получили 29 мандатов, это более
80%.
В частности, единоросс Василий
Смолин стал главой Бичурского района в Бурятии, заручились поддержкой и еще
четверо кандидатов от партии, они стали главами сельских поселений республики.
На досрочных выборах главы сельского поселения Куть-Ях в ХМАО победила Лариса
Жильцова, также единороссы выиграли выборы в Якутии.
Еще одна кампания прошла 16
декабря: в 11-ти регионах замещалось 110 мандатов. По итогам голосования
кандидаты от "Единой России" получили 93 мандата, что составило 85%, подчеркнул
Орлов.
Выводы очевидны. Граждане доверяют "Единой
России", отдают свои голоса выдвиженцам партии. А заявления о том, что "Единая
Россия" теряет поддержку, по-прежнему далеки от реальности.
Единый день голосования
прошел 9 сентября 2018 года. Он завершил 84 избирательные кампании в 53 регионах.
По итогам выборов по партийным спискам в законодательные
органы власти и на уровне административных центров "Единая Россия" получила
48%, по одномандатным избирательным округам – 72% поддержки избирателей.