Ученые выяснили, почему рак пищевода поражает белых людей и почти никогда не встречается у представителей негроидной расы. Оказалось, что у афроамериканцев уровень фермента GSTT2 значительно выше, чем у людей европейской расы.

Ученые выяснили, почему рак пищевода поражает белых людей и почти никогда не встречается у представителей негроидной расы.Исследователи из Мичиганского университета взяли образцы тканей от афроамериканцев и американцев-европеоидов с аденокарциномой пищевода, так и без нее. Как сообщает портал "33Live.RuМедицина", была обнаружена разница в ферменте GSTT2, который защищает клетки от окислительного повреждения, вызванного забросом в пищевод желудочного содержимого.Уровень GSTT2 был значительно выше у афроамериканцев, чем у людей европейской расы. По данным ученых, у европеоидов часть генома дублируется и, по-видимому, снижает экспрессию фермента. У американцев африканского происхождения нет такого дублирования.Между тем за последние 30 лет частота заболевания аденокарциномой пищевода среди белых американцев выросла на 600 процентов. Но не одни гены тому виной. Еще одним фактором возникновения рака пищевода является ожирение.Между тем ранее сообщалось, что найден тип сахара, который способен замедлить рост раковых опухолей и усилить эффект химиотерапии. Ученые выяснили, что моносахарид под названием манноза может нарушать энергоснабжение раковых клеток.