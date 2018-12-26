В МИД России обеспокоены авиаударами Израиля по Сирии, которые в очередной раз осуществлялись под прикрытием гражданских самолетов.

В МИД России обеспокоены авиаударами Израиля по Сирии, которые в очередной раз осуществлялись "под прикрытием" гражданских самолетов, передает "Интерфакс".В дипведомстве отметили, что факт нанесения ударов, так и то, как они были произведены, вызывает серьезную озабоченность.Как говорится в сообщении МИД РФ на сайте министерства, "налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, включая резолюцию 1701"."Авиаудары в очередной раз осуществлялись израильской авиацией "под прикрытием" гражданских самолетов, направлявшихся на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута", — отмечается в сообщении.Как сообщалось ранее, вечером 25 декабря шестью самолетами F-16 ВВС Израиля, находившимися в воздушном пространстве Ливана, нанесены удары по окрестностям Дамаска. В результате ударов был уничтожен склад иранских ракет "Фаджр-5" около Дамаска.На Смоленской площади подчеркнули, что Сирии нанесен значительный материальный ущерб, трое военнослужащих ранены. Из 16 управляемых авиабомб 14 были сбиты ПВО Сирии".Газета The Times of Israel в среду проинформировала, что в ходе авиаударов израильских ВВС три высокопоставленных члена военизированного ливанского шиитского движения "Хезболла" были убиты.В момент ударов они садились в самолет, который должен был лететь в Иран.Власти Сирии заявили, что это — самая масштабная израильская атака после инцидента 17 сентября, когда в небе над Сирией был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, что привело к гибели 15 российских военнослужащих.Вину за эту трагедию Москва возложила на Израиль.