Злоумышленники, используя предмет, схожий с бейсбольной битой, нанесли удары сотруднику магазина, а затем похитили несколько бутылок алкогольной продукции с витрины...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Хамовники задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбое.В полицию поступило сообщение о разбойном нападении в одном из магазинов на Комсомольском проспекте.Сотрудники полиции установили, что неизвестные в торговом зале магазина, используя предмет, схожий с бейсбольной битой, нанесли удары сотруднику магазина, а затем похитили несколько бутылок алкогольной продукции с витрины предприятия торговли, после чего скрылись.Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказана помощь.В ходе патрулирования территории на улице Ефремова полицейские задержали подозреваемых – 32-летнего и 33-летнего приезжих мужчин.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЦАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефонам: (495) 600-11-11; (495) 676-40-11 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60