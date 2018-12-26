Им оказался 64-летний местный житель

Им оказался 64-летний местный жительВо Владимире недалеко от «Руськино» неустановленный водитель сбил двух мальчиков, переходивших дорогу по пешеходному переходу, а потом скрылся с места происшествия. В результате ДТП школьники получили ушибы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители провели комплекс мероприятий, направленных на установление личности автомобилиста, находившего за рулём. Им оказался 64-летний местный житель.Водитель привлечен к административной ответственности. Ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15-тиати суток.По факту ДТП полицейскими проводится административное расследование.