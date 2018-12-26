Российская певица чуть не опоздала на концерт в Уфе. Анна
Семенович не успела на нужный рейс, потому что забыла свой паспорт
дома.
Российская певица чуть не опоздала на концерт в Уфе. Анна
Семенович не успела на нужный рейс, потому что забыла свой паспорт
дома.
Телеведущая призналась, что забыла документы в первый раз в жизни.
Она летает на самолете больше пятнадцати лет и раньше могла случайно оставить дома только одежду или другие личные мелочи. "Сначала
меня обдала волна кипятка, потом начался какой-то приступ страха, который
сменился злостью на мою бестолковость, потом я взяла себя в руки и начала
быстро соображать, как мне сегодня попасть в Уфу…", – написала на своей странице в Instagram.
Теперь звезда надеется
успеть на другой рейс на 14 часов. Она уже отправила своего личного водителя за
паспортом. Из произошедшего ведущая вынесла важный урок: теперь она будет собирать
все вещи заранее, а не в последний момент. Анна пообещала, что успеет на концерт и порадует поклонников своими песнями. "Я обещаю успеть на концерт и
провести его весело и задорно, чтоб все были счастливы и довольны", – заключила
она.
Многие пользователи поддержали певицу : "Аня, Вы тоже человек и можете где-то дать осечку. Все бывает, проблема
не в этом, а в том, как быстро принять эффективное решение для ее устранения", "Пусть
это будет у вас самым плохим в уходящем году!", "Вы живы и здоровы, а остальное
можно исправить. Счастливого пути!", "Что Бог не делает – все к лучшему". Кто-то
с иронией
отметил, что так "незаметно подкрадывается склероз".