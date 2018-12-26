26 декабря истек срок военного положения, введенного президентом Украины в 10 регионах страны. Петр Порошенко объявил, что продлевать его не намерен.

26 декабря истек срок военного положения, введенного президентом Украины в 10 регионах страны. Петр Порошенко объявил, что продлевать его не намерен, передает ТАСС."Это мое принципиальное решение, оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации в сфере безопасности", — сообщил президент Украины, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны.Военное положение было введено на Украине в конце ноября после инцидента в Керченском проливе, когда украинские военные корабли незаконно пересекли границу России и были задержаны.По мнению Порошенко, благодаря этой мере произошло значительное повышение оборонных способностей страны. В частности, была проведена работа по передислокации войск, осуществлены поставки новой и модернизированной техники.По мнению Порошенко, "российская угроза никуда не делась", но в связи с предстоящими в марте 2019 года президентскими выборами "не хотел бы ограничивать право граждан избирать и быть избранными"."Мы точно гарантируем, что выборы президента пройдут 31 марта 2019 года", — подчеркнул он.При этом президент Украины анонсировал новый пакет санкций в отношении России. По его словам, ограничительные меры коснутся предприятий-поставщиков Вооруженных сил РФ и депутатов Госдумы."Значительное количество депутатов Госдумы, в том числе от "Единой России" и ЛДПР, войдут в санкционный список", — указал Порошенко.