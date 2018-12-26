У Порошенко, может, и были другие планы, но сегодня он объявил о прекращении военного положения. Ни ряд стран Запада, ни прямые конкуренты не были заинтересованы в срыве выборов.

У Порошенко, может, и были другие планы, но сегодня он объявил о прекращении военного положения. Ни ряд стран Запада, ни прямые конкуренты не были заинтересованы в срыве выборов. И президент Украины не рискнул продлить авантюру, которая и так случилась на глазах удивленных избирателей. Судя по рейтингам главы государства, жители десяти приграничных регионов так и не поняли, зачем они 30 дней жили с ограничениями. О том, что сохраняется угроза вооруженных провокаций со стороны украинских националистов при поддержке США — заявил секретарь нашего Совбеза Николай Патрушев. Он отметил, что Вашингтон заинтересован во втором сроке Порошенко.Из свежей прессы в газетных киосках только многотиражка "Сегодня". На первой полосе — как Европа отмечает Рождество. В топе электронных изданий — эротико-политический календарь: одесский юмор на предвыборную злобу дня: "за голоса избирателей платят гречкой, свобода слова в наручниках, открытая для народа власть что-то стыдливо прикрывает"."26 декабря в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение", — заявил Порошенко. Когда он начал говорить, в зале не работал микрофон: это принципиальное заявление из уст украинского президента прозвучало неразборчиво. Он также принципиальное вводил военное положение в десяти регионах страны. Под горящие фаеры и костюмированное шоу оголтелых националистов.30 дней в ожидании войны: Украина играла мускулами и демонстрировала ржавый хлам, что стоит на службе ВСУ. Президент, нарядившийся в камуфляж, объезжал войсковые части: успехов нет, а президентство заканчивается. Спасти его мог только вымышленный враг."Уже первая неделя действия военного положения показала, насколько это было своевременное и правильное решение. Оно дает нам возможность еще больше наращивать боевые возможности подразделений вооруженных сил, укреплять нашу оборону, проверять резервы, проводить передислокацию", — говорил Порошенко.В Запорожской области отменили охоту, в Одесской — полеты дронов. Россиян, в частности, мужчин от 16 и старше — разворачивали на границе: за этот месяц в страну не пустили полторы тысячи человек. Сегодня впервые на авиарейсе Москва-Минск-Киев не было ни одного депортированного. Украинские дальнобойщики заезжали в Россию, шифруясь европейскими номерами.Военное положение болезненно сказалось на украинской экономике. Порошенко, конечно, отчитывался об успехах. Но объективная статистика демонстрирует спад промышленного производства."Военное положение напугало очень много зарубежных инвесторов. Часть компаний на Украине взяли паузу. Ну, просто непонятно что будет", — отметил президент украинского аналитического центра Александр Охрименко.Впрочем, у Порошенко, очевидно, была другая цель — он пытался сорвать президентские выборы, которые назначены на 31 марта будущего года. Но сделать этого ему не дали."Сегодня заканчивается срок действия военного положения в Украине. За это время власть так и не показала, каким образом она использовала неограниченные полномочия для решения проблем в Азовском море и Керченском проливе. Это доказывает лишь одно — с самого начала военное положение нужно было Порошенко для переноса даты президентских выборов или же их срыва", — заявил депутат Верховной Рады Олег Ляшко."Я голосовал за введение военного положения на 30 суток. Хотя считаю это полным маразмом — вводить его на 30 суток. Сколько было в Раде криков о выборах, об узурпации власти Порошенко. Я этим людям говорю: "Знаете, это не та власть, которая может что-то узурпировать". Она абсолютно не способна на это, поэтому не бойтесь таких вещей", — сказал депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош.Военное положение Порошенко использовал для давления на украинскую православную церковь. В 10 областях "со строгим режимом" были невозможны протесты верующих против вмешательства президента в церковные дела. А потому он беспрепятственно провел Собор так называемой "Объединенной раскольнической церкви Украины ". Но и на церковном фронте Петр Алексеевич потерпел поражение."Полный провал Объединительного Собора. Никакого объединения не произошло. Произошло объединение раскольников. Их незаконная антиканоническая легализация со стороны патриарха, юрисдикция которого не распространялась на украинскую землю и не могла распространяться", — считает патриарх Кирилл.На заседании высшего церковного Совета патриарх Кирилл назвал преступными действия Константинополя на Украине. Он убежден, что у Варфоломея коммерческие интересы в этом проекте — заполучить в пользование недвижимость.На сайте украинского издания сегодня опубликовали список храмов, на которые претендует стамбульский иерарх. Пока речь идет об одиннадцати объектах.Среди прочих межигорский Спасо-Преображенский монастырь с территорией в 72 гектара, где размещена бывшая резиденция Виктора Януковича. Но, пока нет томоса и устава, о передаче собственности говорить преждевременно."Безумный с точки зрения права закон о переименовании Украинской православной церкви уже принят. С подачи того же Порошенко. Но представители киевской митрополии уже заявили о том, что будут его обжаловать. Украинский Президент, тем временем, предложил пограничной службе сохранить запрет на въезд в страну россиян", — сказал пресс-секретарь митрополита киевского и всея Украины Василий Анисимов."Если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продолжить военное положение. Но Верховная Рада сейчас все равно на каникулах. Несмотря на военное положение, депутаты отправились на отдых", — заявил Порошенко.