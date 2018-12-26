Появился трейлер последнего фильма сатирика Однажды в Америке, или Чисто русская сказка. Главную роль в комедии сыграла молодая актриса, которую называют музой Михаила Задорнова – Марина Орлова.

Появился трейлер последнегофильма сатирика "Однажды в Америке,или Чисто русская сказка". Главную роль в комедии сыграла молодая актриса,которую называют музой Михаила Задорнова – Марина Орлова.Создатели опубликовалипервый трейлер картины и объявили, что ее покажут в эфире канала НТВ 1 января2019 года. Съемки проекта были завершены в ноябре текущего года, а сам Задорновуспел сняться в собственной картине. Также юморист озвучил весь закадровыйтекст фильма.Режиссером комедиивыступил Дмитрий Панченко. В ролях: МихаилБашкатов, ЭммануилВиторган, Юрий Гальцев, Марина Орлова, Валерий Пономаренко, АлександрПономаренко, НиколайБандурин, Елена Синилова, Игорь Письменный и другие. Сыгралав фильме и дочь Михаила Задорнова Елена. Ей досталась роль военного советника,передает "Вокруг ТВ".Напомним, Михаил Задорнов скончался от рака 10 ноября 2017года. Артист так и не успел закончить съемки своего последнего фильма "Однаждыв Америке, или Чисто русская сказка". В день смерти сатирика егомолодая муза Марина Орлова, а по совместительству продюсер картины, пообещалазакончить съемки.Ранее Орлова рассказала,что ее не пустили на прощание с артистом. Также артистка пыталась навестить егов больнице, но жена Михаила Задорнова была против. Марина заявила, что их сМихаилом Николаевичем связывали только рабочие отношения, хотя в СМИ ходилислухи о любовной связи актрисы и юмориста.