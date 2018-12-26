Появился трейлер последнего
фильма сатирика Однажды в Америке,
или Чисто русская сказка. Главную роль в комедии сыграла молодая актриса,
которую называют музой Михаила Задорнова – Марина Орлова.
Появился трейлер последнего
фильма сатирика "Однажды в Америке,
или Чисто русская сказка". Главную роль в комедии сыграла молодая актриса,
которую называют музой Михаила Задорнова – Марина Орлова.
Создатели опубликовали
первый трейлер картины и объявили, что ее покажут в эфире канала НТВ 1 января
2019 года. Съемки проекта были завершены в ноябре текущего года, а сам Задорнов
успел сняться в собственной картине. Также юморист озвучил весь закадровый
текст фильма.
Режиссером комедии
выступил Дмитрий Панченко. В ролях: Михаил
Башкатов, Эммануил
Виторган, Юрий Гальцев, Марина Орлова, Валерий Пономаренко, Александр
Пономаренко, Николай
Бандурин, Елена Синилова, Игорь Письменный и другие. Сыграла
в фильме и дочь Михаила Задорнова Елена. Ей досталась роль военного советника,
передает "Вокруг ТВ".
Напомним, Михаил Задорнов скончался от рака 10 ноября 2017
года. Артист так и не успел закончить съемки своего последнего фильма "Однажды
в Америке, или Чисто русская сказка". В день смерти сатирика его
молодая муза Марина Орлова, а по совместительству продюсер картины, пообещала
закончить съемки.
Ранее Орлова рассказала,
что ее не пустили на прощание с артистом. Также артистка пыталась навестить его
в больнице, но жена Михаила Задорнова была против. Марина заявила, что их с
Михаилом Николаевичем связывали только рабочие отношения, хотя в СМИ ходили
слухи о любовной связи актрисы и юмориста.