Новогодние праздники все ближе и ближе, а знаменитости продолжают шокировать поведением. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 декабря 2018 года.

Новогодние праздники все ближе и ближе, а знаменитости продолжают шокировать поведением. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 декабря 2018 года.Актриса Екатерина Климова дала откровенное интервью. Популярная артистка рассказала о том, как осталась практически без всего на заправке.Однажды Екатерина Климова осталась без вещей, в том числе и верхней одежды, на заправке зимой. В то время со своим мужем Игорем Петренко артистка гастролировала с антрепризным спектаклем "Ленинградский романс". Они должны были играть в Саратове, но случилась накладка.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 декабря 2018 года, читайте в и специальных .