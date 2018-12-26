Герцогиня Кембриджская стремительно теряет вес. Состояние здоровья Кейт Милддлтон вызывает беспокойство.

Герцогиня Кембриджская стремительно теряет вес. Состояниездоровья Кейт Милддлтон вызывает беспокойство.На свежих фотографиях в Сети Миддлтон выглядит совсемтростиночкой. Облаченная в бордовое приталенное пальто, супруга принца Уильяма смотреласьнемного анорексичной, так сказать, нездорово худой.К тому же, лицо Миддлтон казалось усталым: носогубная складка стала сильно выраженной,пропал естественный румянец, потух взгляд. Многие отмечали, что герцогине надо бы набрать пару-тройкукилограммов. Поклонники пришли к выводу, что Кейт слишком увлеклась диетами и ужене может объективно оценивать свой внешний вид.Хотя, возможно, Миддлтон потеряла вес из-за постоянныхконфликтов, которые то и дело возникают между представителями британскоймонархии. Фанаты герцогини Кембриджской бьют тревогу. Они надеются, что с их любимицей все в порядке.Напомним, сегодня, 25декабря, Елизавета II и члены ее семьи посетили рождественскую службу в церквиСвятой Магдалены в Норфолке. После торжественной службы королева пригласилародственников в свое поместье, которое расположено неподалеку, чтобы послушать ееежегодную рождественскую речь и поужинать за праздничным столом.