В Вилюйском районе Якутии в результате пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме, погибли двое детей.

В Вилюйском районе Якутии в результате пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме, погибли двое детей.В селе, расположенном в 400 километрах от Якутска, проживают около 500 человек, сообщает ТАСС.