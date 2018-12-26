Член попечительского совета футбольного клуба Оренбург Василий Столыпин посмеялся над слухами о возможном назначении на пост главного тренера команды итальянского специалиста Массимо Карреры.

Член попечительского совета футбольного клуба "Оренбург" Василий Столыпин посмеялся над слухами о возможном назначении на пост главного тренера команды итальянского специалиста Массимо Карреры."Каррера в "Оренбурге"?! Ха-ха, это шутки новогодние какие-то? Впервые об этом слышу", – приводит слова Столыпина Sport24.Ранее появилась информация, что экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера может возглавить "Оренбург".