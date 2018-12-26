Повторное использование одноразовых игл. Это основная версия заражения 26 детей гепатитом С в Приамурье. По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в гематологическом отделении детской областной больницы Благовещенска в конце ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело.

Повторное использование одноразовых игл. Это основная версия заражения 26 детей гепатитом С в Приамурье. По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в гематологическом отделении детской областной больницы Благовещенска в конце ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело.Проверка Следственного комитета выявила повторное использование не только игл, пробок от катетеров, но и одноразовых перчаток, сообщает ТАСС. Среди зараженных гепатитом С детей есть больные онкологией. Детей теперь обещают лечить в том числе самыми современными методиками, пообещал губернатор Амурской области Василий Орлов. Расследование уголовного дела и проведение проверки в областной больнице взято им на особый контроль.Самому младшему зараженному гепатитом С ребенку чуть более года. Среди зараженных есть дети 3,4, 5 лет, а также подростки 15 лет.По части 1 статьи 235 Уголовного кодекса России максимальное наказание предусмотрено в качестве ограничения свободы на 1 год.