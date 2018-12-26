Принц Чарльз рассказал о своих музыкальных предпочтениях.
Оказывается в плей-листе наследника британского престола есть русские церковные
песнопения.
Принц Чарльз рассказал о своих музыкальных предпочтениях.
Оказывается в плей-листе наследника британского престола есть русские церковные
песнопения.
По словам сына Елизаветы II, во время его бракосочетания с герцогиней Корнуольской
Камиллой именно композиции православной литургии играли на фоне. Также во время празднования периодически звучала "Симфония № 5" Бетховена и "Нюрнбергские мейстерзингеры" Вагнера.
Монарший
отпрыск отметил, что обожает слушать песни канадского писателя, музыканта и
поэта Леонарда Коэна, а также оперу "Сцилла и Главк" французского
композитора Жан-Мари Леклера. По словам Чарльза, любовь к искусству ему прививала бабушка – Елизавета
Боуз-Лайон.
С детства у него остались яркие воспоминания, когда он восьмилетним посещал Королевский театр Ковент-Гарден. "Я помню, как был полностью потрясен
магией театра", – отметил будущий монарх.
Принц добавил, что относится
к тем людям, которые считают крайне важным музыкальное и художественное
образование в школах. По его словам, люди не понимают или забывают о
том, какой громадный вклад вносит искусство в экономику в целом. Об этом сообщает со ссылкой на The Guardian.