Принц Чарльз рассказал о своих музыкальных предпочтениях. Оказывается в плей-листе наследника британского престола есть русские церковные песнопения.

Принц Чарльз рассказал о своих музыкальных предпочтениях.Оказывается в плей-листе наследника британского престола есть русские церковныепеснопения.По словам сына Елизаветы II, во время его бракосочетания с герцогиней КорнуольскойКамиллой именно композиции православной литургии играли на фоне. Также во время празднования периодически звучала "Симфония № 5" Бетховена и "Нюрнбергские мейстерзингеры" Вагнера.Монаршийотпрыск отметил, что обожает слушать песни канадского писателя, музыканта ипоэта Леонарда Коэна, а также оперу "Сцилла и Главк" французскогокомпозитора Жан-Мари Леклера. По словам Чарльза, любовь к искусству ему прививала бабушка – ЕлизаветаБоуз-Лайон.С детства у него остались яркие воспоминания, когда он восьмилетним посещал Королевский театр Ковент-Гарден. "Я помню, как был полностью потрясенмагией театра", – отметил будущий монарх.Принц добавил, что относитсяк тем людям, которые считают крайне важным музыкальное и художественноеобразование в школах. По его словам, люди не понимают или забывают отом, какой громадный вклад вносит искусство в экономику в целом. Об этом сообщает со ссылкой на The Guardian.