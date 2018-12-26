Об особенностях работы, связанной с перевооружением органов внутренних дел Российской Федерации, и её приоритетных направлениях, а также о многом другом читайте в свежем номере журнала «Полиция России».

Приоритеты специальных разработокПеревооружение органов внутренних дел Российской Федерации производится по нескольким приоритетным направлениям: «Безопасность и противодействие терроризму», «Информационно-телекоммуникационные системы», «Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники». Об особенностях этой работы - в статье врио начальника Научно-исследовательского института специальной техники ФКУ Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД России полковника внутренней службы Павла Крючкова.На связи – обществоПервые службы «телефонов доверия» («горячих линий») при различных государственных учреждениях берут начало еще с 80-х годов прошлого столетия. Но и сегодня этот вид помощи населению не утратил своей актуальности и социальной значимости.О новых подходах к работе «горячей линии», созданной для приема и учета сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, рассказывает начальник Оперативного управления МВД России генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин.«Наблюдательность для юмориста – хлеб»Народный артист РСФСР Владимир Винокур знает, как правильно валять дурака.Эти и другие материалы читайте в печатной версии № 12 журнала «Полиция России», а также на интернет-странице издания.