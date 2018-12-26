Дима Билан, который на днях отметил день рождения, дал откровенное интервью. Он объяснил, почему тщательно скрывает подробности своей личной жизни, и рассказал, что был очень удивлен неожиданной поддержкой Аллы Пугачевой.

Дима Билан, который на днях отметил день рождения, дал откровенное интервью. Он объяснил, почему тщательно скрывает подробности своей личной жизни, и рассказал, что был очень удивлен неожиданной поддержкой Аллы Пугачевой.Не секрет, что Алла Пугачева очень расположена к . Примадонна призналась, что не может сдержать слез, когда слышит в его исполнении свой хит "Не отрекаются любя", а на днях поздравила певца с днем рождения, назвав его талантливым и неутомимым. Артистка не пропускает ни одного сольника Димы и даже пришла ему на помощь, когда случилась беда.Когда дом Билана ограбили, именно Пугачева предложила ему свою финансовую поддержку. "Она удивительная. Когда меня ограбили, Алла Борисовна позвонила: "Я слышала, что у тебя вынесли будь здоров сколько. Может быть, тебе нужна поддержка? Я могу, без проблем". Я приехал к ней на встречу, мы пообщались. Конечно, я был удивлен, что она предложила мне финансовую помощь, приехала с огромной пачкой денег. Но я не мог себе позволить взять деньги. Хотя я понимал этот светлый порыв с ее стороны. И такие вещи остаются в памяти. Ты понимаешь, что в такие моменты не одинок", – цитирует Диму Билана .Кстати, певец действительно не одинок, однако афишировать подробности своей личной жизни не хочет. Он признался, что считает странными людей, у которых "все на виду". Билан отметил, что не видел счастливых людей, нашедших друг друга на сайтах знакомств. Да и в реалити-шоу он тоже не верит. "На мой взгляд, эти отношения абсолютно ничем не заканчиваются. Все, что делается вне камер, – гораздо надежнее", – убежден .Поэтому он и намерен максимально скрывать свою личную жизнь. "Если ты хочешь быть счастливым, будь тихо счастлив у себя дома", – заявил артист. По словам Билана, свою семью. когда она наконец появится, он не намерен показывать. При этом певец все же сказал, что он пытался создать семью, но его попытки не увенчались успехом: "Не мой стиль выворачивать кишки наружу, но я пытался создать семью – и не случилось..."