Главная работа правительства на ближайшие пять лет – это реализация нацпроектов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами кабинета министров. Мы должны делать все необходимое для того, чтобы с региональными командами реализовать все намеченные цели, — сказал Путин.

Главная работа правительства на ближайшие пять лет – это реализация нацпроектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами кабинета министров. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".Президент поблагодарил правительство за активную работу по реализации нацпроектов. По словам Путина, уже выработаны способы реализации этих проектов и ресурсы для достижения поставленных целей. Глава государства подчеркнул, что нужно сделать все необходимое "для того, чтобы с региональными командами реализовать все намеченные цели, добиться всех поставленных целей, решить все задачи". Также он поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева за личное участие в реализации всех задач по нацпроектам."Очень рассчитываю, что нам вместе удастся эту работу поставить на нужный, профессиональный уровень, и все мы будем работать как единая команда, добиваясь нужных для наших граждан результатов", — сказал Путин.Сегодня глава государства провел традиционную предновогоднюю встречу с кабмином. Как сообщает ТАСС, у президента в Доме правительства есть собственный кабинет на третьем этаже. Он используется крайне редко, но всегда поддерживается в рабочем состоянии.Накануне Путин встречался с руководством Совета Федерации и Госдумы. Он заявил, что реализация нацпроектов должна дать реальные позитивные результаты уже в 2019 году. На прошлой неделе Дмитрий Медведев сообщил, что на нацпроекты в бюджете на три года предусмотрено 5,7 триллиона рублей.