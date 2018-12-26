Президент РФ Владимир Путин поддержал идею введения базы данных для въезжающих в РФ мигрантов, обязательную дактилоскопию и контроль за их пребыванием.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею введения базы данных для въезжающих в РФ мигрантов, обязательную дактилоскопию и контроль за их пребыванием.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал руководитель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.По его словам, на встрече главы государства с депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федерации, он предложил усилить контроль на границах России, занося в базу данных въезжающих мигрантов и беря у них отпечатки пальцев.Также, по словам Гаврилова, он предложил усилить контроль внутри страны для того, чтобы пресекать нелегальную эмиграцию.Депутат отметил, что в этих условиях необходимо материально укрепить министерство внутренних дел России, на которую "ляжет основной вал проблем".Глава комитета подчеркнул, что президент одобрил его предложения.