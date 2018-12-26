Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, сохраняющий действующие тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, сохраняющий действующие тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.Как передает РИА Новости, согласно документу, в течение 2019-2022 годов сохраняются 32 страховых тарифа в действующих размерах по данному виду страхования, дифференцированных в зависимости от класса профессионального риска (от 0,2 до 8,5% к суммам выплат и иных вознаграждений)​​​.Закон также гарантирует сохранение льгот по уплате страховых взносов для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих труд инвалидов – в размере 60%. Это сделано для того, чтобы поощрять работодателей активнее привлекать в трудовой процесс маломобильных россиян.Также глава государства утвердил закон, наделяющий Москву, Санкт-Петербург и Севастополь правом до 1 января 2022 года не применять положения российского законодательства о сборе, обработке, хранении и утилизации твердых коммунальных отходов.С 1 января во всех регионах России должны начать работу операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. При этом захоронение мусора в границах населенных пунктов запрещено.Исключение для обеих столиц и Севастополя сделано потому, что их территориальное положение не позволяет решить проблему с утилизацией коммунальных отходов внутри границ данных городов, поскольку они являются одновременно и субъектами Российской Федерации, и населенными пунктами, и эти границы у них совпадают.