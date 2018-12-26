Сумма ущерба варьируется от 150 до 200 тысяч рублей

Сумма ущерба варьируется от 150 до 200 тысяч рублейВо Владимире пьяный мужчина угрожал жизни врачей. Поздним вечером 25 декабря дебошир устроил погром в больнице в Оргтруде, сообщает главный врач Дмитрий Митрофанов. Сумма ущерба варьируется от 150 до 200 тысяч рублей.По словам главврача, неизвестный мужчина зашел на территорию больницы примерно в 22:00. Вдруг он начал бить стёкла на первом этаже. В то время там сидели фельдшер бригады скорой помощи и диспетчер.«Он угрожал их жизням. Сотрудники «скорой» вызвали полицейских и покинули помещение, — рассказал Митрофанов. — Он сломал мебель, технику, в том числе компьютер, систему видеонаблюдения и мониторы».К счастью, из персонала и пациентов никто не пострадал. Детали случившегося устанавливаются правоохранителями.