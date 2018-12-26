В рамках 18-го тура чемпионата Италии по футболу лидер турнира туринский Ювентус в гостях встречался с Аталантой из Бергамо. Форвард Старой синьоры Криштиану Роналду вышел на замену во втором тайме и сравнял счет в матче – 2:2.

В рамках 18-го тура чемпионата Италии по футболу лидер турнира туринский "Ювентус" в гостях встречался с "Аталантой" из Бергамо. Форвард "Старой синьоры" Криштиану Роналду вышел на замену во втором тайме и сравнял счет в матче – 2:2.Стоит отметить, что португалец впервые со старта чемпионата не появился на поле с первых минут. Он вышел на замену во втором тайме при счете 2:1 в пользу "Аталанты". К этому моменту гости играли в меньшинстве: за две желтые карточки с поля был удален Родриго Бентанкур.Ничья в Бергамо продлила рекордную беспроигрышную серию "Ювентуса" со старта чемпионата до 18 матчей. Туринская команда набрала 50 очков и уверенно лидирует в турнире. "Аталанта" занимает восьмое место с 25 баллами.