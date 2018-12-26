Украинский шоумен Владимир Зеленский рассказал о курьезном случае, который произошел с Таисией Повалий во время закрытого мероприятия. В тот вечер на концерте присутствовали бывший президент России Дмитрий Медведев и экс-лидер Украины Виктор Янукович.

Украинский шоумен Владимир Зеленский рассказал о курьезномслучае, который произошел с Таисией Повалий во время закрытого мероприятия. В тот вечер наконцерте присутствовали бывший президент России Дмитрий Медведев и экс-лидер УкраиныВиктор Янукович.В интервью Дмитрию Гордону актер рассказал, что украинскойпевице пришлось выйти на сцену два раза, так как во время ее первоговыступления главы стран покинули зал. "Мы выступали на мероприятии, где были Медведев и Янукович. Уже смешно, но история есть история. Тогда была какая-тогруппа и была Повалий. Причем за выступлениями наблюдали только два человека –президенты. Когда на сцену вышла Таисия, они встали и ушли из зала", -вспоминает Владимир Зеленский.Артисты из "Студии Квартал 95" были вынуждены задержаться наполчаса, чтобы вновь представить исполнительницу. Но и второй выход Таисии на сцену неувенчался успехом: главные зрители вновь ушли из зала. "Показали вторую частьвыступления, затем опять оглашаем Повалий, она выходит на сцену, а зрителивновь покидают зал", – рассказал он. Зеленский отметил, что Таисия так и не исполнила ни одной своей песни в тот вечер. Тем не менее Януковичпозднее признался, что "остался доволен ее выступлением".В начале декабря Таисия Повалий встретилась скорреспондентом "Дни.ру" и рассказала о том, как она готовится кпредстоящим праздникам. По магазинам она предпочитает ходить в Киеве, потомучто хорошо знает свой родной город. А подарки певица выбирает себе сама: простооткладывает понравившуюся вещь в магазине и просит супруга заплатить за нее. По мнению исполнительницы, так ее близким не нужно долго ломать голову над тем, что преподнести.