Простой порез о консервную банку обернулся для художника Никаса Сафронова серьезными последствиями. Последствия травмы правой руки оказались тяжелейшими.
<a href="http://33live.ru/novosti/26-12-2018-safronov-slomlen-tyazhelejshimi-posledstviyami-iz-za-povrezhdeniya-organa.html" target="_blank">Сафронов сломлен тяжелейшими последствиями из-за повреждения органа</a> - Простой порез о консервную банку обернулся для художника Никаса Сафронова серьезными последствиями. Последствия травмы правой руки оказались тяжелейшими.
[url=http://33live.ru/novosti/26-12-2018-safronov-slomlen-tyazhelejshimi-posledstviyami-iz-za-povrezhdeniya-organa.html]Сафронов сломлен тяжелейшими последствиями из-за повреждения органа[/url] - Простой порез о консервную банку обернулся для художника Никаса Сафронова серьезными последствиями. Последствия травмы правой руки оказались тяжелейшими.