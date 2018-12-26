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Простой порез о консервную банку обернулся для художника Никаса Сафронова серьезными последствиями. Последствия травмы правой руки оказались тяжелейшими.Материал дополняется.

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