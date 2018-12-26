Район приходит в упадок. Так говорят жители Кольчугино о своей территории. Люди уже почти 30 лет ждут, когда им достроят школу и дадут новые квартиры взамен аварийных. Последней каплей терпения стала ситуация вокруг городского пруда, о которой мы рассказывали. Торги на его благоустройство выиграл индивидуальный предприниматель, который, по слухам, занимается выпуском туалетной бумаги. Почему же все так? Этим вопросом задались мои коллеги.
Район приходит в упадок. Так говорят жители Кольчугино о своей территории. Люди уже почти 30 лет ждут, когда им достроят школу и дадут новые квартиры взамен аварийных. Последней каплей терпения стала ситуация вокруг городского пруда, о которой мы рассказывали. Торги на его благоустройство выиграл индивидуальный предприниматель, который, по слухам, занимается выпуском туалетной бумаги. Почему же все так? Этим вопросом задались мои коллеги.
Под конец года всегда принято подводить итоги. 2018 год не будет исключением. Не всегда итоги бывают положительными - в году уходящем особенно отличился Кольчугинский район. Почему-то получилось так, что самое большое количество проблем у жителей 33-го региона возникает именно здесь. Людям даже приходиться проживать в домах, где жить опасно. Всего по Кольчугинскому району подобных домов 14.
Елена Кабанова, местный житель: "Наш дом с 2012 года признан аварийным и снят с баланса. Но мы до сих пор никак не можем получить квартиры. Хотя по закону в течение полугода нам должны были предоставить квартиры, и вот уже шесть лет мы ни от кого не можем добиться никакой справедливости: ни ответа, ни привета от нашей администрации нет!"
В такой сложной ситуации с собственниками о стену чиновничьего равнодушия бьются общественники. Они знают и как оформлять документы, и куда их направлять, но это никак не влияет на ситуацию. Людям отвечают - ждите, денег нет.
Ольга Крайнова, общественник: "К сожалению, мы не можем добиться от администрации никакой положительной динамики в решении этих вопросов! То ли дело принципа, то ли нежелания работать. И постоянно обвинять кого-то, что нет финансирования, что нет в бюджете средств на расселение аварийного фонда жилья – это глупость. На самом деле ситуация совершенно другая".
Проблема аварийного жилья для Кольчугинцев не единственная. Этим летом весь город страдал из-за замены теплотрассы, которая питает один из самых многочисленных микрорайонов города. Тогда, говорят местные жители, раскопали полгорода, а работы не велись, потому что проект оказался невыполнимым. И подрядчик долго ждал, когда внесут изменения. Все это время у одних были перебои с горячей водой, а другие просто не могли пользоваться привычными маршрутами из-за раскопа. И даже это русские люди выдержали бы, если бы работы доделали. Местные жители пытались совместно с администрацией решить насущную проблему, но чиновники решили проигнорировать просьбы жителей.
Николай Максимов, местный житель: "Мы обратились в администрацию с просьбой организовать встречу главы администрации с населением. Чтобы своевременно решить вопросы по объявлению конкурса, по ремонту нашей дороги и одновременно решением проблемы с талыми и ливневыми водами. Но на сегодняшний день, я никак не могу выяснить, будет ли такая встреча, вообще кто-то организовывает её, занимается ли кто этой проблемой".
Хотели жители благоустроить центральный пруд. Но и тут не получилось. Был создан проект на 80 миллионов рублей, но конкурс не выиграл. Проблему решила бывший губернатор Светлана Орлова
- выделила 40 миллионов на благоустройство пруда. Но местные жители не верят, что благоустройство состоится.
Елена Борисова, местный житель: "Вообще-то ждем благоустройства всего города, а не только пруда. У нас нет тротуаров, по которым можно ходить. Пройти вот, например, чуть-чуть подальше, вообще невозможно нигде! Тротуаров у нас нет, не то что благоустройство пруда".
Владимир, местный житель: "Не знаю, вычистят или нет, но нормального состояния тут точно не будет - тоже такая же болотина всё равно, те же камыши растут всё равно".
Результат не заставил себя долго ждать. Первым этапом благоустройства стали работы по очистке дна пруда от илового слоя. Конкурс был обвялен всего на 5 миллионов рублей, его выиграл предприниматель Артамошкин, который производит туалетную бумагу в посёлке Бавлены. Сумма, за которую он решил вычистить пруд, упала до 3 миллионов 153 тысяч рублей. Предприниматель, вероятно, основываясь на своем опыте, решил не строить лежневую дорогу, предусмотренную проектом, и при первой же попытке подъехать к пруду, утопил экскаватор. На вопрос, почему же на торги по благоустройству и очистке пруда было выставлено всего 5 миллионов, если изначально проект предусматривал 80, глава района ответил.
Максим Барашенков, глава Кольчугинского района: "Я многих ребят, в том числе наших местных, просил - проверьте иловые отложения в нем. Сколько это будет примерно стоить? Все назвали от 4 до 5 миллионов. Но они не подписывались под этим. И когда уже пришло время заявляться на конкурс, мы опять к этим ребятам обратились. А они говорят, да вы что, тут 15 миллионов минимум. Я говорю, мужики, так не делается. Но мы конкурс будем объявлять на 5 миллионов".
Так же под конец года в Кольчугино должна была распахнуть свои двери новая школа. Ее здесь ждут долгие годы. Но к 1 сентября подрядчик не успел. Сроки перенесли на конец декабря. И снова фиаско. Школа не открыта, деньги не освоены. Но людей это не удивляет. В маленьком районном городке Кольчугино все всё друг про друга знают. В том числе о тех людях, которые стоят во главе района. И местные рассказывают, что сейчас хозяина в районе нет. Как сменился глава, профессионалы ушли из администрации. А заменили их, как говорится, "своими да нашими". Люди рассказывают, что руководящие посты в администрации заняли люди, приближенные к главе. Вот что нам удалось узнать. Сам глава района раньше руководил местным заводом. Но после того, как Барашенков встал во главе района, посты в администрации начали занимать бывшие заводчане. Так, например, его первый заместитель Равиль Мустафин работал на одном заводе с Барашенковым в должности металлурга. Марианна Баранова была там же юристом, а теперь возглавляет Управление Архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района. А вот секретарь с завода Ирина Ануфриева возглавила отдел делопроизводства. За вывоз мусора в районе ответственным стал Сергей Мухин, с которым Барашенков тоже раньше вместе работал. Наталья Ананьева сейчас заведует Управлением благоустройства и дорожного хозяйства, а до этого была менеджером по продажам все на том же заводе. И все бы ничего, если бы каждый хорошо знал свою работу. Но, судя по предыдущим местам трудоустройства и состоянию дел в районе, несложно провести параллели и сделать выводы об эффективности руководства, которое допускает и жизнь людей в аварийных домах, и многолетний школьный недострой, и странные торги.