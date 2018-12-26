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<a href="http://33live.ru/novosti/26-12-2018-samaya-problemnaya-territoriya.html" target="_blank">Самая проблемная территория?</a> - Район приходит в упадок. Так говорят жители Кольчугино о своей территории. Люди уже почти 30 лет ждут, когда им достроят школу и дадут новые квартиры взамен аварийных. Последней каплей терпения стала ситуация вокруг городского пруда, о которой мы рассказывали. Торги на его благоустройство выиграл индивидуальный предприниматель, который, по слухам, занимается выпуском туалетной бумаги. Почему же все так? Этим вопросом задались мои коллеги.