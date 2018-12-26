Водителя, сбившего детей на переходе, нашли. УМВД области сообщает, им оказался 64-летний местный житель. Напомним, ДТП с наездом на двух школьников произошло утром 25 декабря, в районе 8 часов.

Водителя, сбившего детей на переходе, нашли. УМВД области сообщает, им оказался 64-летний местный житель. Напомним, ДТП с наездом на двух школьников произошло утром 25 декабря, в районе 8 часов. Двое мальчиков 11-ти лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Суздальском проспекте в районе "РусьКино". Там на них наехала "Нива Шевроле" серебристого цвета. После аварии водитель сразу покинул место происшествия. К счастью, серьезных травм дети не получили. Мальчикам оказали медицинскую помощь на месте. Приметы автомобиля, который скрылся с места ДТП, сразу разослали по всему городу. В результате, на следующий день виновника аварии удалось найти. Теперь ему грозит до полутора лет лишения права управления автомобилем или административный арест.