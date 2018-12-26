В истории о разрыве певицы с мужем Муратом Налчаджиоглу случился неожиданный поворот. По данным украинских СМИ, пара, вероятно, не пришла 24 декабря на заседание суда, а их заявление о разводе исчезло из реестра судебных решений.

В истории о разрыве певицы смужем Муратом Налчаджиоглу случился неожиданный поворот. По данным украинскихСМИ, пара, вероятно, не пришла 24 декабря на заседание суда, а их заявление о разводеисчезло из реестра судебных решений.Ситуациюпрокомментировал юрист. Специалист пожелал остаться анонимным."Постановление о суде могло пропасть изреестра, если они забрали заявление или же сообщили о том, что подписалимировую. Скорее всего, было так: Ани и Мурат прислали вместо себя адвокатов,которые сообщили суду, что они не разводятся", – цитирует юриста "Обозреватель". Иззаявления собеседника издания можно предположить, что Ани Лорак решилавернуться к мужу, но официально об этом супруги заявлять не стали.Юристдобавил, что если бы певица и ее муж просто не пришли на заседание, то онодолжно быть перенесено. Об этом знаменитость должна была бы предупредитьслужителей Фемиды заранее.Другие украинскиеСМИ сообщили о том,что заседание по делу о разводе Ани Лорак все-таки состоялось, но понеизвестным причинам супруги в суде не появились. Есть информация, что вместоАни и Мурата в суд пришли их адвокаты. Однако комментировать ситуацию сразводом они отказались.Напомним, что Ани Лораки Мурат Налчаджиоглупрожили вместе девять лет. У них есть семилетняядочь.Как писали "Дни.ру",трещина в отношениях певицы и ее мужа возникла после того, как в Сети появилосьвидео, сделанное в одном из караоке-клубов, где Мурата запечатлели в общественекой брюнетки, которую тот обнимал и что-то шептал на ушко.