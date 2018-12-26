В истории о разрыве певицы с
мужем Муратом Налчаджиоглу случился неожиданный поворот. По данным украинских
СМИ, пара, вероятно, не пришла 24 декабря на заседание суда, а их заявление о разводе
исчезло из реестра судебных решений.
В истории о разрыве певицы с
мужем Муратом Налчаджиоглу случился неожиданный поворот. По данным украинских
СМИ, пара, вероятно, не пришла 24 декабря на заседание суда, а их заявление о разводе
исчезло из реестра судебных решений.
Ситуацию
прокомментировал юрист. Специалист пожелал остаться анонимным.
"Постановление о суде могло пропасть из
реестра, если они забрали заявление или же сообщили о том, что подписали
мировую. Скорее всего, было так: Ани и Мурат прислали вместо себя адвокатов,
которые сообщили суду, что они не разводятся", – цитирует юриста "Обозреватель". Из
заявления собеседника издания можно предположить, что Ани Лорак решила
вернуться к мужу, но официально об этом супруги заявлять не стали.
Юрист
добавил, что если бы певица и ее муж просто не пришли на заседание, то оно
должно быть перенесено. Об этом знаменитость должна была бы предупредить
служителей Фемиды заранее.
Другие украинские
СМИ сообщили о том,
что заседание по делу о разводе Ани Лорак все-таки состоялось, но по
неизвестным причинам супруги в суде не появились. Есть информация, что вместо
Ани и Мурата в суд пришли их адвокаты. Однако комментировать ситуацию с
разводом они отказались.
Напомним, что Ани Лорак
и Мурат Налчаджиоглу
прожили вместе девять лет. У них есть семилетняя
дочь.
Как писали "Дни.ру",
трещина в отношениях певицы и ее мужа возникла после того, как в Сети появилось
видео, сделанное в одном из караоке-клубов, где Мурата запечатлели в обществе
некой брюнетки, которую тот обнимал и что-то шептал на ушко.