В честь дня рождения Михаил Боярский давал откровенное интервью. Во время беседы с журналистами артист рассорился с присутствующей в комнате супругой.

В честь дня рождения Михаил Боярский давал откровенноеинтервью. Во время беседы с журналистами артист рассорился с присутствующей вкомнате супругой.Сегодня, 26 декабря, Михаилу Боярскому исполнилось 68 лет,40 из которых он прожил с супругой актрисой Ларисой Луппиан. По словам артиста,в последнее время он начал жалеть, что вообще женился.Говоря с журналистом, Луппиан сообщила, что слишком легко досталась мужу, поэтомуон ее не ценит. Она должна была строитьиз себя снежную королеву и делать вид, что ей все равно."Мужчина должен завоевать женщину. А у нас я его завоевала иза это очень сильно поплатилась. Ну чем? Избаловала его: он и чаю себе ненальет, ничего… Не стирает, неготовит… Ничего вообще! Конечно, деньги приносит…", – отметила артистка.Заявление жены вывело из себя Боярского. Артист перешел накрик. "Нет, что она несет?! А что тогда ты будешь делать, завоевательница,амазонка? Если я сдохну, она сдохнет тут же! Ни секунды не проживет! Вот еслинаоборот, – не дай бог – ничего бы не изменилось, ну тосковал бы…", – разносил жену артист.Лариса добавила, что к домохозяйкам сейчас несправедливоеотношение. Она хоть и не является таковой, но ясно понимает, как тяжелопосвящать все свое внимание семье: "Если муж зарабатывает, он бог и царь, аженщина, которая вырастила двух детей, родила, выносила их по девять месяцевкаждого…".Актер не стал выслушивать доводы супруги. "А я что, невоспитывал?! В плавании, что ли, был?! Почему ты думаешь, что ты их вырастила,обучила?! Как же ты так можешь?" – вопя перебивал он жену.Боярский отметил, что его избранница получает в театрекопейки, поэтому все возможные расходы лежат только на его плечах. Только онзаботится о благосостоянии семейства, его супруге грех жаловаться. "Вы можете говорить с Америкой, Германиейсколько угодно, а я знаю, как нужно распределить силы и средства, чтобы всебыло в порядке. Поехать в Москву на машине – едем куда хотим, не задумываясь:хватит бензина – не хватит. Пойдем купим костюм – пойдем купим, кольцо золотое– пусть будет кольцо…", – цитирует Боярского .