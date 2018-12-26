Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, говоря о родственниках, никогда не упоминает свою кузину. Герцогине Кембриджской постоянно приходится краснеть из-за сестры.

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, говоря о родственниках,никогда не упоминает свою кузину. Герцогине Кембриджской постоянно приходитсякраснеть из-за сестры.Вокруг британскойкоролевской семьи вновь разгорелся скандал. СМИ обратили внимание на развязноеповедение родственницы Кейт Миддлтон Катрины Дарлинг.Как оказалось, Катринастала участницей рождественской секс-вечеринки. Девушка голышом исполнила танцевальныйномер в гигантском бокале с шампанским.Видео с праздника появилось в Сети благодаря самой Дарлинг.Красотка опубликовала его в Stories своего Instagram.Отметим, что родственницу Миддлтон называют королевой бурлеска.Девушка часто принимает участие в развлекательных шоу эротического содержания. ТакжеДарлинг подрабатывает моделью – брюнетка с удовольствием участвует в развратных фотосессиях. Недавно она снялась для обложек Playboy и Loaded.Отметим, что своеродство с супругой принца, Катрина смогла монетизировать. После того, как Миддлтонстала членом монаршей семьи, Дарлинг повысила тарифы на свои выступления.Отметим, что, несмотря на большие запросы, у девушки отбоя нет от предложений. Красотка озолотилась благодаря знаменитой родственнице. Об этом сообщает Daily Star.