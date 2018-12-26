Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, говоря о родственниках,
никогда не упоминает свою кузину. Герцогине Кембриджской постоянно приходится
краснеть из-за сестры.
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, говоря о родственниках,
никогда не упоминает свою кузину. Герцогине Кембриджской постоянно приходится
краснеть из-за сестры.
Вокруг британской
королевской семьи вновь разгорелся скандал. СМИ обратили внимание на развязное
поведение родственницы Кейт Миддлтон Катрины Дарлинг.
Как оказалось, Катрина
стала участницей рождественской секс-вечеринки. Девушка голышом исполнила танцевальный
номер в гигантском бокале с шампанским.
Видео с праздника появилось в Сети благодаря самой Дарлинг.
Красотка опубликовала его в Stories своего Instagram.
Отметим, что родственницу Миддлтон называют королевой бурлеска.
Девушка часто принимает участие в развлекательных шоу эротического содержания. Также
Дарлинг подрабатывает моделью – брюнетка с удовольствием участвует в развратных фотосессиях. Недавно она снялась для обложек Playboy и Loaded.
Отметим, что свое
родство с супругой принца, Катрина смогла монетизировать. После того, как Миддлтон
стала членом монаршей семьи, Дарлинг повысила тарифы на свои выступления.
Отметим, что, несмотря на большие запросы, у девушки отбоя нет от предложений. Красотка озолотилась благодаря знаменитой родственнице. Об этом сообщает Daily Star.