В западной части Дамаска средства противовоздушной обороны Сирии перехватили несколько ракет, выпущенных самолетами ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана.

В западной части Дамаска средства противовоздушной обороны Сирии перехватили несколько ракет, выпущенных самолетами ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана.По данным местных СМИ, целями ракетной атаки были иранские военные объекты, расположенные в южных и западных окрестностях Дамаска, передает ТАСС. Всего в ночь на среду средствам сирийской ПВО удалось поразить восемь израильских ракет. Кроме того, по информации новостного портала "Ан-Нашра", во время атаки на пригороды Дамаска противник использовал беспилотные летательные аппараты.Израильские военные регулярно наносят по территории Сирии ракетные удары, мишенями которых становятся объекты, имеющие отношение к поддерживающим Дамаск бойцам ливанской группировки "Хезболла" или к находящимся на сирийской территории иранским военным советникам, напоминает "Интерфакс".