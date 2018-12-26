Через 10 лет после финансового кризиса 2008-го Белый дом может спровоцировать новый, сопоставимый с Великой депрессией. Об этом предупреждают крупнейшие рейтинговые агентства. Биржи устроили Трампу Красное рождество — цвет рекордного падения основных американских индексов.

Через 10 лет после финансового кризиса 2008-го Белый дом может спровоцировать новый, сопоставимый с Великой депрессией. Об этом предупреждают крупнейшие рейтинговые агентства. Биржи устроили Трампу "Красное рождество" — цвет рекордного падения основных американских индексов.Паралич правительства заморозил выплаты миллионам американцев, которые могли бы подстегнуть экономику праздничными тратами. А попытки Минфина успокоить инвесторов только усилили панику.Биржевые кризисы американская пресса любит называть хлестко и по дням недели. Мол, если обвалились биржи в понедельник, то быть ему черным. Но тут уже не знают, как листать календарь. То ли черная неделя — индексы существенно проседают второй раз за семь дней, а то ли вообще — квартал. В общем, худшее, что происходило с фондовым рынком США с 1930 года."Декабрь стремится к тому, чтобы стать худшим месяцем со времен Великой депрессии. Эти сравнения должны встряхнуть президента!", — проинформировал общественность телеканал CNN.Но в дополнительной встряске Трамп вряд ли нуждается. Его и так трясет от действий федрезерва и его главы Джерома Пауэлла, который на днях вновь (уже четвертый раз за год поднял ключевую ставку) сделав кредиты для подтормаживаюшей экономики еще дороже.В каком-то смысле президент США оказался в заложниках у своей же концепции. Так долго рассказывал, что в экономике все в порядке, что уговорил кое-кого из окружающих."Они повышают процентные ставки слишком быстро. Я так считаю. Но у меня есть уверенность в укреплении экономики", — заявил Трамп.Впрочем поставить на место ФРС- это не то что построить стену на границе или даже объявить торговую войну. Федрезерв — священная для США территория, всесильный регулятор. Даже Трампу заходить туда боязно, не то что увольнять главу.Другое дело министр финансов Ствиен Мнучин. Свой же назначенец, которому раздраженный Трамп, говорят, даже звонил в Мексику, где тот проводит отпуск. Но Мнучин с возвращением пока не спешит. Телефон у него при себе, а в телефоне Twitter."Сегодня я провел отдельные телефонные разговоры с главами шести крупнейших банков страны. Они подтвердили, что у них есть достаточный объем ликвидности для кредитования", — написал он в блоге.Стивен Мнучин — один из редких долгожителей в трамповском кабинете. С президентом США еще со времен избирательной кампании, где вел все финансы. Выпускник Йеля, выходец из Голдман сакс, откуда ушел в хедж-фонды, с одним из которых Трамп в свое время даже судился. Из-за своей башни в Чикаго.В послужном списке есть и финансирование демократов, включая четыре транша Хиллари Клинтон. Одним словом конспирологи имеют право оживиться, припомнив например и тот факт, что предок министра финансов — торговец алмазами по фамилии Мнухин в 1916-м эмигрировал из России. Стивен Мнучин был частью клана корпоративных рейдеров, которые поставили экономику на колени — как-то сказал про министра сенатор Менендес. Неужели ставят опять?"Мы ожидаем, что произойдет замедление экономического роста и при этом снижение прибылей будет более выраженным, чем замедление экономики".Если по-простому, то почувствуют его на себе и самые богатые, и лично Дональд Трамп.От поддержки большого бизнеса в США во многом зависит, каким будет имя следующего президента, а про зависимость своего рейтинга от экономических успехов Трамп и так трубит на каждом углу.Если в цифрах, то темпы роста ВВП в США в 3 квартале упали до 3,4%. Во втором, к примеру, было 4 и 2%. Прогноз скверный. До 1% в следующем, то есть предвыборном году.