Полицейский перекрыл движение на проезжей части, незамедлительно вызвал наряд скорой помощи и сотрудников отдельного батальона дорожно-патрульной службы...

«Сотрудник полиции оказал помощь женщине, которая пострадала в ДТП, вовремя перекрыв движение транспорта на трассе и вызвав скорую помощь», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Во время несения службы полицейский водитель комендантской группы УВД по ТиНАО прапорщик полиции Александр Пепенко, двигаясь на служебном автомобиле вдоль Калужского шоссе, заметил на обочине дороги молодую женщину, которой по внешним признакам требовалась срочная помощь. Быстро оценив ситуацию и осознав, что промедление может быть опасным для здоровья пострадавшей, Александр бросился на помощь.Оказалось, что 30-летняя жительница одного из поселений Новой Москвы в вечернее время суток переходила проезжую часть и, не заметив проезжающий автомобиль, попала под колеса транспортного средства. Получив множественные ушибы, перелом руки и черепно-мозговую травму, женщина не могла подняться и самостоятельно вызвать скорую помощь.Вовремя подоспевший Александр Пипенко, проявив решительность и оперативность, перекрыл движение на проезжей части, незамедлительно вызвал наряд скорой помощи и сотрудников отдельного батальона дорожно-патрульной службы, а также сразу же связался с родственниками пострадавшей и сообщил о произошедшем.Дождавшись приезда врачей скорой помощи, полицейский вместе с ними проследовал до дверей одной из столичных больниц, где женщине была оказана срочная медицинская помощь.В преддверии Нового года Александр Пипенко приехал в медицинское учреждение навестить молодую женщину, жизни и здоровью которой в настоящее уже ничего не угрожает. Полицейский пожелал ей крепкого здоровья и скорейшего выздоровления, а также поздравил с наступающим праздником и передал ей памятный подарок и свежие фрукты.Жительница Новой Москвы от всей души горячо благодарила прапорщика полиции Александра Пипенко за свое спасение и оказанную ей помощь, благодаря его оперативным и грамотным действиям удалось избежать трагических последствий.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79