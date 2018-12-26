Автоинспектор принял решение оперативно с применением специальных звуковых и световых сигналов сопроводить такси, в котором находилась женщина, в медицинское учреждение...

«Инспекторы дорожно-патрульной службы города Москвы регулярно оказывают помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации на дорогах города», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.К сотруднику 6 специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве обратился за помощью гражданин. Мужчина рассказал, что в салоне его автомобиля находится женщина, у которой начались роды, и ее необходимо как можно скорее отвезти в родильное отделение.Не теряя ни минуты, командир взвода 6 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Кирилл Андриенко принял решение оперативно с применением специальных звуковых и световых сигналов сопроводить такси, в котором находилась женщина, в медицинское учреждение.В родильном отделении больницы женщине была оказана неотложная медицинская помощь. На свет появился здоровый мальчик. Сотрудник ГИБДД, оказавший помощь, приглашен на выписку мамы с новорожденным.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81