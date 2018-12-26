Полицейские провели для ребят веселые конкурсы, а дети, в свою очередь, порадовали гостей стихами и зажигательными танцами...

20 декабря 2018 года во всех регионах страны началась традиционная благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз», организованная Министерством внутренних дел Российской Федерации при поддержке общественных советов при Министерстве и его территориальных органах.В рамках проведения акции руководство УВД по СВАО в преддверии Нового года и Рождества организовало для воспитанников подшефного детского дома «Алые Паруса» праздничный концерт.В роли Деда Мороза и Снегурочки выступили инструктор ГРЛС ОМВД России по Лосиноостровскому району лейтенант внутренней службы Евгений Анненков и специалист ОМПО УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве младший лейтенант внутренней службы Анастасия Шкаева. Сотрудники полиции провели для ребят веселые конкурсы, а дети, в свою очередь, порадовали гостей стихами и зажигательными танцами.Воспитанники подготовили на память для руководства УВД по СВАО праздничные открытки, сделанные своими руками. Начальник Отделения морально-психологического обеспечения УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Анна Иванова произнесла трогательные слова в адрес воспитанников и сотрудников детского дома, а также вручила ценные подарки.Полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожелали ребятам здоровья, счастья, исполнения всех желаний, а самое главное – не переставать верить в чудеса.В завершение праздничного мероприятия было организовано чаепитие.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29