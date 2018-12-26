Соединенные Штаты и их партнеры зачастили с маневрами вблизи российских границ. Более того, Вашингтон увеличивает численность размещенного там высокоточного оружия. Однако России есть, чем ответить.

Соединенные Штаты и их партнеры зачастили с маневрами вблизи российских границ. Более того, Вашингтон увеличивает численность размещенного там высокоточного оружия. Однако России есть, чем ответить.Американские морские системы ПРО, объекты военной инфраструктуры и стратегические неядерные системы высокоточного оружия развернуты в районах, прилегающих к российской территории. И они не простаивают без дела – их задействуют в различных мероприятиях боевой и оперативной подготовки, которые проводят у границ России страны НАТО, заявил главком Военно-морского флота адмирал Владимир Королев.В то же время, численность российского ВМФ позволяет России исключить угрозы с моря. В море выполняют задачи около 100 боевых кораблей и судов различных классов. По словам адмирала, это позволяет исключить любые угрозы с "морских и океанских направлений".Рассказал главком ВМФ и о составе флота. По данным Королева, основу группировок морских сил в перспективе составят ракетные подводные лодки нового поколения, а основу группировок кораблей в океанской зоне – фрегаты и большие десантные корабли.В Москве неоднократно отмечали, что все действия стран НАТО направлены на сдерживание России. Российская сторона предлагает улаживать разногласия за столом переговоров. Но, в то же время, принимает все ответные меры для обеспечения безопасности.В CША была разработана концепция "молниеносного глобального удара". Она предполагает уничтожение важных военных объектов противника – штабов, центров управления, пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет – с помощью неядерного высокоточного оружия. Одним из средств станут крылатые ракеты, размещенные на субмаринах и надводных кораблях, напоминает ТАСС.