///
(г. Струнино)
- Здесь было так холодно, что...
- Тоже новые светильники.
- Всё новое. Здесь всё новое, практически. Кроме камня и стен.
В срок выполнить нельзя перенести. Где поставить запятую в этой фразе? Этот вопрос обсуждался накануне в Струнино. Туда с официальным визитом приехал губернатор Владимир Сипягин. О самом, пожалуй, громком ремонте последних месяцев отчитываются областные чиновники. По их словам, капитальный ремонт почти всех объектов уже завершен. Но вместе с тем часть работ вынуждены перенести на следующий год. Вина за срыв сроков, по мнению нового губернатора, лежит на команде Светланы Орловой.
Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: "По моему поручению был проведен аудит распорядительных документов прежней администрации области. В ходе проверки было установлено, что протокол от 9 июня, касающийся выполнения поручений Президента по организации здравоохранения в Струнино не в полной мере соотносится с поручениями главы государства. Если сравнить 2 документа, это так и есть. За моей подписью в Минздрав было направлено соответствующее письмо".
По словам чиновников, слухи о срыве поручения Президента в плане переоснащения лечебного заведения — сильно преувеличены. В некоторых корпусах уже установили современное медоборудование, а в целом, оснастить медгородок планируют в следующем году.
Юлия Арсенина, и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области: "Оборудование сейчас уже поставлено в детскую поликлинику, частично распаковано и ведется монтаж. На закупку оборудования в больничном городке выделено 44 миллиона 214 тысяч рублей. До конца 2018 года все контракты будут заключены. Идет процесс поставки оборудования".
Но некоторые жители все равно недовольны. Уверяют, в Струнино процветают финансовые махинации. Об экономических преступлениях твердит та же инициативная группа, что указала Президенту в ходе горячей линии на закрытие медгородка. Теперь у людей претензии к новой администрации области.
Галина Болотина, член вневедомственной комиссии г. Струнино по здравоохранению: "В действиях департамента здравоохранения Владимирской области прослеживается экономическая, вплоть до уголовного преступления. Я хочу еще раз обратить внимание, Владимир Владимирович, что вас подставляют. Ваши же ближайшие соратники".
А у соратников информация другая. По словам врио губернатора по социальной политике, Минздрав России не нашел каких-либо нарушений.
Марина Чекунова, врио губернатора по социальной политике: "Если есть нарушения, то соответствующие компетентные органы проведут проверку. У них тоже есть и ваше обращение. Поэтому работы все ведутся под пристальным прицелом".
А вот факт покупки лекарств пациентами за свои деньги, по словам руководителя территориального органа Росздравнадзора региона, нашел свое подтверждение. Причем, протоколы об административных правонарушениях были составлены как в отношении нынешнего, так и прежнего руководства лечебного заведения.
Александр Лёзов, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Владимирской области: "В общей сложности штрафные санкции коснулись, по-моему, около 500 000 рублей. По всем этим проверкам были выданы предписания об устранении выявленных нарушений".
В следующем году "струнинский вопрос" будет окончательно решен, обещают чиновники. Но что делать с отсутствием узких специалистов в больнице Струнино? Этот вопрос местные жители адресовали Владимиру Сипягину. Глава региона заявил, что решить этот вопрос можно будет в перспективе, путем создания на владимирской земле медицинского ВУЗа. По его словам, это способно удержать молодых докторов от переезда в другие регионы. И это, пожалуй, одно из первых предложений новой администрации, которое носит не частный, а системный характер в области здравоохранения.