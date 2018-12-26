///

(г. Струнино)- Здесь было так холодно, что...- Тоже новые светильники.- Всё новое. Здесь всё новое, практически. Кроме камня и стен.В срок выполнить нельзя перенести. Где поставить запятую в этой фразе? Этот вопрос обсуждался накануне в Струнино. Туда с официальным визитом приехал губернатор Владимир Сипягин. О самом, пожалуй, громком ремонте последних месяцев отчитываются областные чиновники. По их словам, капитальный ремонт почти всех объектов уже завершен. Но вместе с тем часть работ вынуждены перенести на следующий год. Вина за срыв сроков, по мнению нового губернатора, лежит на команде Светланы Орловой.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: "По моему поручению был проведен аудит распорядительных документов прежней администрации области. В ходе проверки было установлено, что протокол от 9 июня, касающийся выполнения поручений Президента по организации здравоохранения в Струнино не в полной мере соотносится с поручениями главы государства. Если сравнить 2 документа, это так и есть. За моей подписью в Минздрав было направлено соответствующее письмо".По словам чиновников, слухи о срыве поручения Президента в плане переоснащения лечебного заведения — сильно преувеличены. В некоторых корпусах уже установили современное медоборудование, а в целом, оснастить медгородок планируют в следующем году.Юлия Арсенина, и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области: "Оборудование сейчас уже поставлено в детскую поликлинику, частично распаковано и ведется монтаж. На закупку оборудования в больничном городке выделено 44 миллиона 214 тысяч рублей. До конца 2018 года все контракты будут заключены. Идет процесс поставки оборудования".Но некоторые жители все равно недовольны. Уверяют, в Струнино процветают финансовые махинации. Об экономических преступлениях твердит та же инициативная группа, что указала Президенту в ходе горячей линии на закрытие медгородка. Теперь у людей претензии к новой администрации области.Галина Болотина, член вневедомственной комиссии г. Струнино по здравоохранению: "В действиях департамента здравоохранения Владимирской области прослеживается экономическая, вплоть до уголовного преступления. Я хочу еще раз обратить внимание, Владимир Владимирович, что вас подставляют. Ваши же ближайшие соратники".А у соратников информация другая. По словам врио губернатора по социальной политике, Минздрав России не нашел каких-либо нарушений.Марина Чекунова, врио губернатора по социальной политике: "Если есть нарушения, то соответствующие компетентные органы проведут проверку. У них тоже есть и ваше обращение. Поэтому работы все ведутся под пристальным прицелом".А вот факт покупки лекарств пациентами за свои деньги, по словам руководителя территориального органа Росздравнадзора региона, нашел свое подтверждение. Причем, протоколы об административных правонарушениях были составлены как в отношении нынешнего, так и прежнего руководства лечебного заведения.Александр Лёзов, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Владимирской области: "В общей сложности штрафные санкции коснулись, по-моему, около 500 000 рублей. По всем этим проверкам были выданы предписания об устранении выявленных нарушений".В следующем году "струнинский вопрос" будет окончательно решен, обещают чиновники. Но что делать с отсутствием узких специалистов в больнице Струнино? Этот вопрос местные жители адресовали Владимиру Сипягину. Глава региона заявил, что решить этот вопрос можно будет в перспективе, путем создания на владимирской земле медицинского ВУЗа. По его словам, это способно удержать молодых докторов от переезда в другие регионы. И это, пожалуй, одно из первых предложений новой администрации, которое носит не частный, а системный характер в области здравоохранения.