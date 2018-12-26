Экспертная комиссия Министерства культуры Украины приняла единогласное решение о демонтаже памятника великому русскому полководцу Александру Суворову, который расположен на территории Киевского военного лицея имени Ивана Богуна — бывшего суворовского училища.

Экспертная комиссия Министерства культуры Украины приняла единогласное решение о демонтаже памятника великому русскому полководцу Александру Суворову, который расположен на территории Киевского военного лицея имени Ивана Богуна — бывшего суворовского училища.Об этом мировую общественность на страницах своего Facebook поведал министр культуры республики Евгений Нищук, подчеркнув, что рад, что было принято "такое важное для Украины и меня лично решение".При этом он не уточнил, куда будет перенесен памятник генералиссимусу.Суворовское военное училище в Киеве, которое было открыто в 1943 году, является одним из первых учебных заведений такого типа в Советском Союзе. В 1992 году оно было переименовано в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна – Наказного гетмана Войска Запорожского, соратника Богдана Хмельницкого.Александр Суворов известен как полководец, не проигравший ни одного сражения. В годы Великой Отечественной войны был учрежден орден его имени и были созданы суворовские училища как начальные военные учебные заведения для школьников.С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации, основная задача которого состоит в демонтаже всего советского наследия, в том числе переименования городов и снос памятников Ленину и других государственных деятелей эпохи СССР. Самыми известными являются переименования Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.На деле власти делают всё, чтобы отказаться от всего, напоминающего о многовековых связях Украины и России. Так, Московский проспект в Киеве стал проспектом Бандеры, а Московская площадь переименована в Демеевскую. По мнению депутатов Киевского горсовета на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного со столицей России.