Скандальный блогер Лена Миро усомнилась в
авторитете знаменитого на весь мир российского модельера. В своем микроблоге в ЖЖ
она раскритиковала не только его творения, но и вкус его дочери Галины.
Скандальный блогер Лена Миро усомнилась в
авторитете знаменитого на весь мир российского модельера. В своем микроблоге в "ЖЖ"
она раскритиковала не только его творения, но и вкус его дочери Галины.
Миро заявила, что
Валентин Юдашкин нравится ей только как человек. По ее словам, в моде же он
разбирается, "как свинья в апельсинах".
В пример блогер привела балахоны Аллы Пугачевой, созданные
маэстро моды. "Надеть на женщину модели "тумбочка" короткий бесформенный чехол –
это шарить в пропорциях от слова "совсем", – написала Миро.
Затем блогер раскритиковала дочь Юдашкина Галину. "Девушка
обаятельная, но вот с фигурой не повезло. Рост – где-то 150 сантиметров,
короткие и довольно бесформенные ноги. Вот зачем такие ноги делать
визуально еще короче?" – задалась вопросом Лена Миро.
Она не понимает, почему Галина любит носить укороченные
брюки. По мнению блогера, такой крой брюк меняет "ее и без того невыгодные
пропорции в худшую сторону". Со страниц своего микроблога Миро
посоветовала девушке носить брюки подлиннее.
"Почему Гале об этом не
скажет папа-кутюрье, чья главная задача – делать женщин красивее?.. Если кто-то
является признанным авторитетом, это не значит, что он действительно шарит в
вопросе", – уверена блогер. Лена Миро заключила, что авторитет любого
человека нужно подвергать сомнению и всегда и во всем иметь свое мнение.
Напомним, летом этого
года Валентин Юдашкин сильно похудел из-за онкологии. Поклонники, друзья и
близкие сильно переживали за борющегося с раком модельера, но сейчас он часто
посещает светские рауты вместе с супругой Мариной и дочкой Галиной и
демонстрирует жизнелюбие и спокойствие.