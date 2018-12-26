Скандальный блогер Лена Миро усомнилась в авторитете знаменитого на весь мир российского модельера. В своем микроблоге в ЖЖ она раскритиковала не только его творения, но и вкус его дочери Галины.

Скандальный блогер Лена Миро усомнилась вавторитете знаменитого на весь мир российского модельера. В своем микроблоге в "ЖЖ"она раскритиковала не только его творения, но и вкус его дочери Галины.Миро заявила, чтоВалентин Юдашкин нравится ей только как человек. По ее словам, в моде же онразбирается, "как свинья в апельсинах".В пример блогер привела балахоны Аллы Пугачевой, созданныемаэстро моды. "Надеть на женщину модели "тумбочка" короткий бесформенный чехол –это шарить в пропорциях от слова "совсем", – написала Миро.Затем блогер раскритиковала дочь Юдашкина Галину. "Девушкаобаятельная, но вот с фигурой не повезло. Рост – где-то 150 сантиметров,короткие и довольно бесформенные ноги. Вот зачем такие ноги делатьвизуально еще короче?" – задалась вопросом Лена Миро.Она не понимает, почему Галина любит носить укороченныебрюки. По мнению блогера, такой крой брюк меняет "ее и без того невыгодныепропорции в худшую сторону". Со страниц своего микроблога Миропосоветовала девушке носить брюки подлиннее."Почему Гале об этом нескажет папа-кутюрье, чья главная задача – делать женщин красивее?.. Если кто-тоявляется признанным авторитетом, это не значит, что он действительно шарит ввопросе", – уверена блогер. Лена Миро заключила, что авторитет любогочеловека нужно подвергать сомнению и всегда и во всем иметь свое мнение.Напомним, летом этогогода Валентин Юдашкин сильно похудел из-за онкологии. Поклонники, друзья иблизкие сильно переживали за борющегося с раком модельера, но сейчас он частопосещает светские рауты вместе с супругой Мариной и дочкой Галиной идемонстрирует жизнелюбие и спокойствие.