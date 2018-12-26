Многих девушек сегодня интересует вопрос: стоит ли делать эту популярную бьюти-процедуру? Своим мнением поделилась с читателями Дни.ру поделилась модель plus-size, инстаблогер Юлия Рыбакова.

Многих девушек сегодня интересует вопрос: стоитли делать эту популярную бьюти-процедуру? Своим мнением поделилась считателями "Дни.ру" поделилась модель plus-size, инстаблогер Юлия Рыбакова."Девочки, очень нужен ваш совет. Хочу нарастить ресницы первый раз. Очень нравится, как выглядит это визуально. Но боюсь свои испортить безвозвратно... Стоит делать?" – обратилась на Наталия. Мнения пользователей Сети разделились."Давай дерзай, поймешь весь кайф нарощенных ресничек. Это так круто, когда ты можешь на сборы тратить минут десять, просто нанести капельку тонального крема, блеск и готова. С тушью всегда столько возни, а такого эффекта, как от нарощенных ресниц, даже стрелка не дает. Поэтому если хочешь на ближайший месяц облегчить себе жизнь – вперед!", – написала одна из посетительниц. Другая же девушка поделилась своим негативным опытом от косметологической процедуры."Ни в коем случае этого не делай, у меня был печальный опыт, связанный с наращиванием. Мало того, что вместе обещанных трех-четырех недель они у меня продержались всего одну, так еще и все мои собственные реснички выпали. Я сидела просто без ресниц. Потом ждала, пока отрастут", – заявила россиянка.Своем мнение высказала и Юлия Рыбакова. "Я регулярно наращиваю, и опять же, модно или нет, я не в курсе, мне очень удобно не краситься с ними. Я столько времени трачу на мейк, а тут удобно так: проснулась, и уже глаза выразительные. Ради удобства можно чуточку свои нагрузить. Ну если, конечно, вы от природы красотка, то не стоит портить", – прокомментировала отношение к процедуре модель и блогер.