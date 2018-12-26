Ученые Калифорнийского университета провели широкомасштабное исследование. Они выяснили, что, употребляющие алкоголь умеренно, живут дольше тех, кто полностью исключил спиртное из своей жизни.

Ученые Калифорнийского университета провели широкомасштабноеисследование. Они выяснили, что, употребляющие алкоголь умеренно, живутдольше тех, кто полностью исключил спиртное из своей жизни.Проект получил название 90+ Study. Ученые пытались выявить факторы, которые позволяют людям жить дольше.В исследовании приняли участие более 1,6 тысячи человек. Начиная с 2003 года, каждые шесть месяцевиспытуемые проходили своеобразный экзамен, который включал в себя неврологические инейропсихологические тесты, а также когнитивные и физические задачи.Также в ходе эксперимента ученые фиксировали привычкиучастников: их рацион, физическую активность. Были внимательно изученыистории болезней и определены принимаемые лекарства.В результате выяснилось, что люди, умеренно употребляющиеспиртные напитки и кофе, чаще доживали до 90 летнего возраста, чем те, кто непьет их вообще. К удивлению, исследователей у испытуемых старше 70 лет с избыточнымвесом риск смерти был ниже, чем у испытуемых с обычным или недостаточным весом.После отмечалось, что лица старше 90 лет в 40 % случаевстрадают деменцией– приобретенным слабоумием, а 80% имеют инвалидность. Об этомсообщает портал WKRC-TV.