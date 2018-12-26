В Коврове 19-летний местный житель подозревается в сбыте наркотической смеси несовершеннолетнему. По данным следствия, студент местного колледжа купил наркотики через Интернет. Забрал закладку в указанном поставщиком месте и с приятелями поехал в жилой дом, чтобы распробовать купленную смесь.

В Коврове 19-летний местный житель подозревается в сбыте наркотической смеси несовершеннолетнему. По данным следствия, студент местного колледжа купил наркотики через Интернет. Забрал "закладку" в указанном поставщиком месте и с приятелями поехал в жилой дом, чтобы "распробовать" купленную смесь. После употребления, щедрый молодый человек решил поделиться наркотиками с несовершеннолетним товарищем, отдал ему часть смеси, а мальчик положил сверток в загиб шапки. Когда компания вышла из подъезда, их уже ждала полиция. Студент колледжа, по данным следователей, уже попадался за незаконный оборот наркотиков, когда еще был несовершеннолетним. Тогда ему назначили условный срок. Сейчас парень стоит на учете у врача-нарколога. Следователем СК России ему назначена нарколого-психиатрическая экспертиза, по ее результатам будет решен вопрос о том, стоит ли отправить 19-летнего молодого человека на специализированное лечение.