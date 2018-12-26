Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил решение о вводе новых санкций против России. Прежде всего речь идет о санкциях в отношении российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил решение о вводе новых санкций против России. Прежде всего речь идет о санкциях в отношении российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, передает РИА Новости.Также Киев собирается ввести санкции против организаторов выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Санкции также будут введены в отношении военных, судей и правоохранителей в связи с недавним задержанием украинских моряков в Керченском проливе.Также СНБО рекомендовал Государственной пограничной службе Украины продолжить осуществлять усиленный контроль граждан России, пересекающих границу Украины. Причина, по словам главы СНБО Александра Турчинова — в том, что "ситуация остается достаточно сложной и опасной", передает "Интерфакс".Решение СНБО вводится в действие указом президента Украины. В ведомстве не приводят конкретных списков российских физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции. Однако сам президент Порошенко в начале заседания СНБО заявил, что санкционный список пополнится депутатами российской Госдумы РФ из фракций "Единая Россия" и "ЛДПР". По словам Порошенко, в список также будут внесены предприятия, которые "тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ".Днем ранее Россия расширила список санкций в отношении Украины. В обновленный санкционный список попали начальник главного управления разведки министерства обороны Василий Бурба, мэр Одессы Геннадий Труханов, а также ряд депутатов Верховной рады.