Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский разыскивают пропавшего без вести Зиновьева Андрея Петровича, 30.08.1993 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский разыскивают пропавшего без вести Зиновьева Андрея Петровича, 30.08.1993 года рождения, проживающего на улице Лухмановская, место нахождение которого неизвестно с 07.12.2018.Приметы: на вид 25 лет, рост 180-183 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые короткие, носит очки.Был одет: темно-зеленая куртка, потертые джинсы, ботинки.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам(495) 965-14-01; (495) 965-22-48, (495) 700-51-61, (495) 700-51-71 и в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73