УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Павлова Егора Ивановича, 2000 года рождения...

УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Павлова Егора Ивановича, 2000 года рождения, уроженца г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 09.12.2018.Приметы: на вид 18 лет, рост 181 см, худощавого телосложения, лицо овальное, брови дугообразные, нос средний прямой, губы средней толщины, уши средние по форме овальные, волосы прямые, короткие, темно-русые, глаза голубые, носит очки.Одежда: шапка спортивная зеленого цвета с белой полосой, куртка демисезонная с капюшоном черного цвета, шарф цвета хаки, джинсы серого цвета с потертостями на коленях, ботинки черного цвета.Особые приметы: шрам на спине в области поясницы сверху вниз длиною около 10 см.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (499) 128-17-42; 8 (499) 120-25-11 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56